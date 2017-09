Castaignos: 'Hij heeft zeker de kwaliteit voor Juventus'

De aanvaller treft voor de Europa League Stefan de Vrij, zijn voormalig ploeggenoot bij Feyenoord die onder contract staat bij het Italiaanse Lazio.

Oude maatje

"Het is alsof ik tegen m’n oude maatje ga spelen, waar ik elke dag de kleedkamer mee heb gedeeld. We hebben een mooie tijd gehad in de jeugd. Hij heeft zich ontwikkeld tot een van de betere verdedigers in de Serie A. Ik heb heel veel respect voor hoe hij dat doet. Ik denk dat hij zeker nóg een stap gaat maken. Een club als Juventus? Hij heeft er wel de kwaliteiten voor.”

Kleine jongen

Huidig Vitesse-coach Henk Fraser had als jeugdtrainer op Varkenoord al snel in de gaten dat De Vrij zou kunnen uitgroeien tot een topverdediger in Italië. "Eigenlijk wel. Iedereen heeft zo zijn specifieke kwaliteiten, maar hij had altijd al de rust die de topspelers hebben. Te allen tijde rustig blijven, dat zag je in de jeugd al, waar hij echt een exponent van een Feyenoord-verdediger was. Goed aan de bal, degelijk, weinig foutjes. Nu staat er ook fysiek echt een beest van een kerel. Het is geweldig om iemand van eigenlijk kleine jongen tot volwassen speler van het Nederlands elftal en Lazio te zien uitgroeien.”