De 22-jarige aanvaller van PSV ging tijdens het verloren Eredivisie-duel met SC Heerenveen (2-0) hard door op Denzel Dumfries. Arbiter Kevin Blom twijfelde niet en stuurde Lozano van het veld. Volgens de aanklager was sprake van 'ernstig gemeen spel'.

PSV heeft tot maandagmiddag 16.00 uur om in beroep te gaan tegen het voorstel. Gaat de Eindhovense club inderdaad in beroep, dan wordt er donderdagavond beslist door de KNVB of de aanvaller kan aantreden tegen Feyenoord en SDC Putten.

De kans dat hij komende zondag in het thuisduel met Feyenoord in actie kan komen, lijkt derhalve bijzonder klein. PSV-trainer Phillip Cocu gaf zondagavond aan het niet eens te zijn met de rode kaart voor Lozano.