Olympia's Tour zoekt investeerders 

Van vijf renners van de huidige lichting is al bekend dat zij beroepsrenner worden, er zullen er zeker meer volgen. In 2016 reden er zeventien renners mee in Nederlandse oudste rittenkoers, die inmiddels de profrangen hebben weten te versterken. Olympia's Tour is volgens koersdirecteur Thijs Rondhuis een belangrijk fundament onder - met name - het nationale wielrennen. Daarom ook hoopt hij met behulp van overheden en bedrijven de toekomst van het evenement te kunnen waarborgen. "Olympia's Tour heeft niet de commerciele waarde die een wedstrijd als de BinckBank Tour heeft, maar is minstens zo belangrijk voor de Nederlandse wielersport. In onze wedstrijd kunnen de talenten van morgen zich in de kijker rijden bij publiek, pers en ploegen. Ik wil hierbij bedrijven, provincies en gemeenten oproepen daarin mee te investeren. Het is prachtig om wielerevenementen als een Tour- of Giro-start of een wereldkampioenschap naar ons land te halen, maar we moeten niet vergeten dat renners als Tom Dumoulin, Dylan van Baarle, Jetse Bol, Niki Terpstra en Nederlands kampioen Ramon Sinkeldam enkele jaren geleden het vak van wielerprof nog leerden in juist wedstrijden als Olympia's Tour."

"We zijn de enige beloftenwedstrijd op de internationale kalender in ons land en een prachtige testcase voor het wereldkampioenschap bij de beloften. Niet voor niets won Kristoffer Halvorsen vorig jaar eerst twee ritten in Olympia's Tour en vervolgens de regenboogtrui in zijn categorie. Ik hoop dat bedrijven en overheden ons willen steunen om die wielertoekomst - zeker voor onze eigen renners - te waarborgen. En zo te investeren in toekomstig wielersucces. Er wordt dus een lange termijnvisie gevraagd. Ik denk dat het voor deze partijen interessant is dat zij met ons kunnen claimen bij te dragen aan de successen van morgen. En dat voor een fractie van de bijdrage voor bijvoorbeeld een Giro-start. Laten we de basis niet vergeten." Rondhuis zal daarom in gesprek treden met provincies die Olympia's Tour willen omarmen en ondersteunen en daarmee de ontwikkeling van Nederlands wielertalent voor de toekomst mogelijk te maken. Rondhuis wil met Olympia's Tour proberen meer provincies aan te doen dan afgelopen jaar het geval was. "Olympia's Tour door Nederland was niet voor niets lang de slogan van de wedstrijd. Verkeerstechnisch is een uitstap naar het westen van ons land lastig gebleken, we hebben dat twee jaar geleden geprobeerd, maar dit zorgde voor te veel verkeershinder en gevaarlijke situaties voor de deelnemende renners. Het ideale scenario is dat we over de oost-as van ons land van noord naar zuid trekken. Met bijvoorbeeld een proloog op het TT-circuit van Assen en een finale in het Limburgse heuvelland.

Met ook ritten in Overijssel, Gelderland, Brabant en eventueel Flevoland. Etappes die van de ene naar de andere provincie leiden of juist een provincie doorkruisen. Daar gaan we als organisatie naar streven. Met hopelijk steun van de betrokken provincies en geïnteresseerde gemeenten." De datum in september en de status van beloftenwedstrijd blijven belangrijke pijlers onder de oudste rittenkoers van Nederland. Olympia's Tour vindt in 2018 plaats van 11 tot en met 16 september.