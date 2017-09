Na een dienstverband van 77 dagen zette de club uit Premier League de 47-jarige trainer aan de kant. "Ik ben zeer teleurgesteld over deze beslissing, maar desondanks wil ik de spelers, de technische staf en de fans bedanken. Veel succes in de toekomst", schrijft De Boer.

De Boer verloor de eerste vier wedstrijden van het seizoen met Crystal Palace. Het elftal van de Nederlandse trainer slaagde er in die duels niet in om tot scoren te komen. Zondagmiddag tegen Burnley domineerde Palace, maar wilde de bal er niet in: 1-0 verlies.