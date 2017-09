"De gesprekken zijn vorige week begonnen'', vertelde Ache, die in Duitsland is geboren maar een Nederlands paspoort heeft. ,,De trainer zei dat hij heel tevreden was over mijn ontwikkeling en dat ze me een nieuw contract wilden aanbieden. Ik had het enerzijds wel verwacht. Ik wist wel dat ik het goed deed, maar ik had niet verwacht dat ze zo snel met een aanbieding zouden komen.''

Ache scoorde eind augustus in het uitduel met NAC Breda (2-2) beide Rotterdamse doelpunten. Zondag stond hij voor het eerst in de basis bij het team van Alex Pastoor dat met 1-0 van FC Twente won.

Ache speelde vorig jaar nog met Jong Sparta in de tweede divisie.