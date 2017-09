Arie Koops vertrekt bij KNSB

Hij kiest na twaalf jaar in deze functie te hebben gewerkt voor een nieuwe uitdaging buiten de schaatsbond, meldt de schaatsbond.

”Na twaalf jaar staat de schaatssport in Nederland stevig in de steigers, inclusief onze regionale trainingscentra voor talentherkenning en –ontwikkeling. Na de Winterspelen in PyeongChang is het een mooi moment om het stokje over te dragen", laat Koops weten.

De 54-jarige Koops was succesvol als technisch directeur. Op de vorige Olympische Spelen in Sotsji wonnen de Nederlandse schaatsers en shorttrackers maar liefst 24 medailles. Piet Geurts, directeur van de KNSB, is Koops zeer erkentelijk.

"Bij Arie was de sport in goede handen. Het schaatsen heeft zich onder zijn leiding enorm ontwikkeld, met aansprekende mondiale prestaties als resultaat. We zullen zorgvuldig op zoek gaan naar een waardige opvolger.''