Ook Locadia moet vrezen voor schorsing

53 min geleden ANP

De aanklager betaald voetbal onderzoekt of Jürgen Locadia zondag heeft gespuugd richting zijn tegenstander Denzel Dumfries van sc Heerenveen. Hij maakt volgens de KNVB dinsdag bekend of de spits van PSV in zijn ogen geschorst moet worden.