West Ham United van hatelijke nul af

Pedro Obiang opende in de 72e minuut met enig geluk de score. Hij schoot raak via de rug van Zanka, één van de twee centrale verdedigers van Huddersfield Town. Vijf minuten later stelde André Ayew de eerste zege van het seizoen voor West Ham United veilig.

Huddersfield Town, gepromoveerd naar het hoogste niveau, was het seizoen met zeven punten uit drie duels goed begonnen. Bij een zege was de formatie zelfs samen met Manchester United en Manchester City op kop gekomen. Rajiv van La Parra speelde de hele wedstrijd voor Huddersfield Town tegen West Ham United.

Na de zege van West Ham United zijn Crystal Palace en Bournemouth de enige clubs in de Premier League met nul punten uit vier duels.