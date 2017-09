'De Boer moet kritischer zijn bij keuzes in trainersloopbaan'

Hoe moet het verder met de 47-jarige coach na zijn ontslag bij Internazionale na 85 dagen en Crystal Palace na 77 dagen afgelopen jaar? Telesport sprak met Han Berger (voorzitter Coaches Betaald Voetbal), Tonny Bruins Slot (voormalig rechterhand bij Ajax) en John Heitinga (voormalig teamgenoot en international onder De Boer).

Bij Berger gingen in de voorbereiding al de alarmbellen af, toen hij hoorde dat De Boer bij Crystal Palace de speelstijl drastisch moest veranderen. „Als er nu één club is waar het kick and rush in het dna zit opgesloten, dan is het Palace. En dan had hij Sam Allardyce als voorganger. De eis om ander voetbal te gaan spelen, zonder dat je er de spelers bij krijgt, is een extra valkuil geweest.’’

De vraag die Frank zich moet stellen, vindt Berger, is of je ’ja’ moet zeggen tegen aanbiedingen van dergelijke clubs. „Het risico was hier vooraf groot. Frank is een prima kerel, maar dit is wel killing voor je carrière.”

