„Op papier kun je het nooit winnen”, zegt Kramer. „Manchester City heeft een ploeg die meer dan een half miljard heeft gekost. Als Nederlandse clubs kunnen we daar nooit tegenop en je moet het ook niet willen. Want de bedragen die zij betalen voor spelers slaan toch nergens op? Maar in de praktijk loopt het in het voetbal soms toch anders.”

Sommige Feyenoorders keken zaterdagmiddag in de uren voor de wedstrijd tegen Heracles, in het hotel waar ze verbleven, naar de beelden van Manchester City tegen Liverpool. Kramer: „Ik niet. We moesten verplicht rusten. En ik blijf niet op voor een wedstrijd van City. Als voetballer ken je alle spelers van City toch wel.”