Champions League telt bijna 40 Nederlanders

Arjen Robben is verreweg de meest vaste gast op het miljoenenbal. De aanvoerder van het Nederlands elftal staat inmiddels op 97 wedstrijden. Als hij vanavond in actie komt tegen Anderlecht, evenaart de aanvaller het aantal optredens van Edwin van der Sar. Alleen Clarence Seedorf heeft wat Nederlanders betreft met 125 duels nog (veel) meer Champions League-wedstrijden op zijn naam staan.

Nederlanders in CL bij buitenlandse clubs: Terence Kongolo (AS Monaco), Rick Karsdorp, Kevin Strootman (AS Roma), Jasper Cillessen (FC Barcelona), Ricky van Wolfswinkel (FC Basel), Arjen Robben (Bayern München), Ryan Babel, Jeremain Lens (Besiktas), Dorus de Vries (Celtic), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Daley Blind (Manchester United), Quincy Promes (Spartak Moskou), Bas Dost (Sporting Lissabon), Michel Vorm (Tottenham Hotspur), Boy de Jong (Anderlecht), Boy Waterman, Lorenzo Ebecilio (APOEL Nicosia).