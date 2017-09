Dumfries: ’Ze mogen Lozano wel matsen’

„Ik vind dat ze hem wel mogen matsen”, zegt Dumfries, de rechtsback die in grootse vorm verkeert en tegen PSV (2-0) al zijn vijfde assist leverde in vier duels. „Ik zag twee benen op me afkomen en ik voelde dat ik werd geraakt. Toen ik het later terugkeek, zag ik dat Lozano uitgleed. Dat heb ik zelf ook weleens gehad. Ik denk niet dat het zijn bedoeling was en dat heb ik ook in mijn verklaring gezet. Als het een bewuste tackle was geweest, had ik nu anders gereageerd. Ik hoop dat hij er goed mee wegkomt.”