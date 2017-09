Als Hoekstra net zo goed wordt als zijn vader en moeder wacht hem een mooie toekomst als windsurfer. Zijn moeder behaalde onder haar meisjesnaam Dorien de Vries brons op de Olympische Spelen van Barcelona (1992). Zijn vader (Alexander) is meermalen wereldkampioen geweest.

Hoekstra is als jonge windsurfer ook een topper. Hij heeft als junior op EK’s en WK’s viermaal op het podium gestaan in de olympische klasse. Twee jaar geleden pakte hij de Europese jeugdtitel. Dat gebeurde na een zware tijd. Sil: ,,Mijn vader is in 2015 overleden aan een ernstige ziekte. Maar tijdens het EK voelde het alsof hij bij me was als ik een goede windvlaag kreeg. Ik heb die titel aan hem te danken.’’

Hoekstra is vanuit Almere verhuisd naar Scheveningen, dicht bij de trainingsaccommodatie van de windsurfers. ,,Ik heb onlangs mijn mavo-diploma gehaald. Om me helemaal te richten op mijn sport en zo snel mogelijk aansluiting te vinden bij de toppers in het seniorensurfen doe ik nu geen vervolgopleiding. Het is mijn droom om me te plaatsen voor de Zomerspelen.’’

Hij doet de komende maanden mee aan topwedstrijden in Japan, Amerika en Frankrijk. ,,Het reizen en het verblijf kosten mij veel geld. Om dat allemaal te kunnen betalen, hoop ik 10.000 euro aan donaties binnen te krijgen.’’

