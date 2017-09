De EK-finalisten zouden elkaar vrijdag in het Deense Horsens treffen, maar vanwege een arbeidsvoorwaardelijk conflict met de selectie, heeft de Deense bond de wedstrijd geannuleerd.

"Het is spijtig dat onze interland tegen de EK-finalisten uiteindelijk niet door kan gaan. Een teleurstelling voor onze OranjeLeeuwinnen, maar zeker ook voor alle fans in Nederland en Denemarken", aldus KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee. Het is nog onduidelijk hoe het programma van Oranje, dat Denemarken in augustus in de EK-finale met 4-2 versloeg, er nu gaat uitzien. Dat gaat de staf dinsdag bepalen.