De 24-jarige doelman van Manchester City trainde maandag gewoon mee met de selectie van Pep Guardiola, al deed de Braziliaan dat wel met een speciaal masker.

Foto: ManCity

Ederson liep afgelopen weekeinde tijdens de 5-0 overwinning op Liverpool FC een aantal lelijke hoofdwonden op na een karatetrap van Sadio Mané, die voor die actie met rood van het veld werd gestuurd.

De goalie liep bij de aanslag geen hersenschudding of breuken op, maar werd wel gewisseld. Na een blessurebehandeling van ongeveer acht minuten verliet de van Benfica overgenomen sluitpost per brancard het veld. Claudio Bravo, vorig jaar nog eerste keus, was zijn vervanger.

Foto: Twitter

Na een aantal onderzoeken was Ederson weer op tijd terug in het Etihad Stadium om het einde van de wedstrijd te aanschouwen. "Ik ben in orde, het was vooral even schrikken", liet de Braziliaan na afloop van het duel weten.

"Gelukkig heeft hij niets gebroken. Het grappige is dat hij er nu beter uit ziet dan eerst", stelde Guardiola op zijn beurt met een lach, doelend op het door littekens en hechtingen gehavende gezicht van de keeper.

Foto: AFP