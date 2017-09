De Engelse voetbaltrainer sprak na het ontslag van Frank de Boer met de clubleiding van zijn oude club, maar heeft toen aangegeven voorlopig geen hernieuwd dienstverband aan te willen gaan bij The Eagles.

"Ik wil een einde aan alle speculaties maken. Ik heb met Steve Parish gesproken, maar hij heeft me de baan van coach niet aangeboden. Hij wilde alleen weten hoe ik over de situatie dacht. Ik heb hem toen gezegd dat ik op dit moment niet klaar ben om terug te keren", aldus Allardyce bij Sky Sports.

"Ik geniet te veel van mijn werkloze leven en heb daarom geen behoefte om waar dan ook weer aan de slag te gaan als manager. Ik vind het eigelijk wel fijn om anderen onder druk te zien staan, aangezien die tegenwoordig hoger dan ooit ligt in de Premier League. Dat hebben we gezien met het ontslag van Frank de Boer..."

Foto: Reuters

Allardyce trad vorig seizoen in december aan bij Crystal Palace en loodste de Londenaren vervolgens naar een 14e plaats in de Premier League, waarna De Boer afgelopen zomer het stokje overnam van de ervaren Engelsman. De Nederlander moest de club attractief laten spelen en kreeg daar drie jaar de tijd voor.

De voormalig Ajax-trainer begon echter dramatisch in de Engelse hoofdstad en pakte in de eerste vier competitieduels nul punten. Bovendien slaagden zijn spelers er niet in om het net te vinden. Maandag had de de clubleiding na 77(!) dagen plotseling geen vertrouwen meer in het langetermijnproject met de Nederlander en werd De Boer ontslagen.