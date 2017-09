Glenn Bijl was vanmiddag het 'slachtoffer' van een onvervalst stukje voetbalhumor. De middenvelder die overkwam van FC Groningen werd door fysiotherapeut Jan Haak en zijn ploeggenoten in de maling genomen. Hem werd verteld dat hij hard in een buisje moest blazen en dat deed hij braaf. Tot enorme hilariteit van alle aanwezigen.