'Dat verwachtte toen ook niemand van Feyenoord'

"We moeten onze momenten pakken en in de omschakeling gevaarlijk worden", zei Van Bronckhorst. "Zo moet je Europees spelen." Feyenoord speelde een jaar geleden een treetje lager, in de Europa League, tegen die andere topclub uit Manchester. De Rotterdammers opereerden toen als een hecht collectief en versloegen Manchester United met 1-0.

"We moeten reëel zijn. We spelen tegen een topteam en we weten dat het heel moeilijk gaat worden. Maar we hebben al vaker thuiswedstrijden tegen grote clubs gewonnen toen niemand dat verwachtte", zei Van Bronckhorst.