Basisplaats Robben en Strootman, Dost op bank

Robben moest afgelopen zaterdag bij Hoffenheim (2-0 verlies) nog op de bank beginnen. De aanvoerder van Oranje viel in de 57e minuut in, maar kon niets meer aan de pijnlijke achterstand veranderen.

Robben is niet de enige Nederlander die in actie komt. Bij AS Roma neemt Kevin Strootman het op tegen Atlético Madrid.

Manchester United treedt met Daley Blind aan in de thuiswedstrijd tegen FC Basel. De international zat zaterdag bij de wedstrijd tegen Stoke (2-2) nog op de bank. Bij FC Basel speelt Ricky van Wolfswinkel in de spits.

Bas Dost gaat met Sporting Portugal op bezoek bij Olympiakos, maar voor hem is er geen basisplaats weggelegd. Hij start op de bank.

