'Respect, maar geen ontzag voor Manchester City'

,,We hebben al bewezen dat we het grote clubs lastig kunnen maken'', zei de Rotterdamse aanvoerder in de aanloop naar de eerste groepswedstrijd in de Champions League. ,,We moeten in ieder geval niet te naïef gaan spelen. Als je de boel opengooit, straffen zulke ploegen dat gelijk af.''

El Ahmadi zag zaterdag op zijn hotelkamer in Almelo, enkele uren voor de competitiewedstrijd tegen Heracles, hoe Manchester City in de Premier League met 5-0 won van Liverpool. ,,Ze benutten elke kans'', zei de Marokkaan bewonderend. ,,Maar Liverpool bleef ook met tien man aanvallend spelen. City had het eerder lastig met kleinere ploegen die het defensief goed op orde hadden. We hebben heel veel respect voor Manchester City, maar geen ontzag. Hier in De Kuip, met alle supporters er achter, weet je het maar nooit.''