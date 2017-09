Geïrriteerde Robben mist passie bij Bayern

De Belgische kampioen moest na een rode kaart voor Sven Kums al in de elfde minuut met tien man verder. Volgens Robben had de Duitse kampioen de numerieke meerderheid veel meer in de score tot uitdrukking moeten brengen.

Passie

"We hebben zonder tempo en zonder ritme gespeeld", liet Robben weten. "Met alle respect, maar we hadden Anderlecht na die rode kaart uit het stadion moeten schieten. We hadden gretiger moeten zijn, meer passie moeten tonen."

Lewandowski

Robben wilde niets zeggen over een kritisch interview met aanvaller Robert Lewandowski, die in de aanloop naar het duel met Anderlecht onder meer het technische beleid van Bayern hekelde. "We moeten minder praten en meer laten zien op het veld", reageerde Robben. "We moeten ons op het voetbal richten. Op dat vlak is er voor ons nog genoeg werk te doen."

Met zijn 41e treffer in de Champions League liet Lewandowski (middels een strafschop) echter ook zijn voeten spreken in München.