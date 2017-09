FOTO - Celtic-fan op veld trapt naar Mbappé

Tijdens het met 5-0 gewonnen duel stormde er plotseling een fan van de thuisclub het veld op, die een trappende beweging naar de jonge Fransman maakte. De Schot had het vizier kennelijk net zo scherp staan als zijn favorieten op het veld, want hij slaagde er niet in om Mbappé te raken.

De zich misdragende fan werd vervolgens door enkele stewards van het veld gehaald, terwijl de Fransman zijn hoofd koel hield. In de veegpartij tekende Mbappé de tweede Parijse treffer aan, en werd hij zes minuten voor het laatste fluitsignaal vervangen door Giovani Lo Celso.