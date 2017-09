"Tot de 2-0 waren we goed, we speelden met veel zelfvertrouwen. Na de 2-0 veranderde alles, we stoppen met serieus voetbal en maakten verkeerde keuzes," aldus Mourinho. "We hadden onszelf echt in problemen kunnen brengen."

"We speelden fantasievoetbal, Playstation-voetbal. Kunstjes en trucjes, daar houd ik niet van. Je moet altijd respect hebben voor je tegenstander. Je weet ook nooit of het doelsaldo nog een rol gaat spelen."