Gio hult zich in nevelen bij Feyenoord

Miquel Nelom vervangt in ieder geval opnieuw Ridgeciano Haps, die gisteren de afsluitende training ook niet kon meemaken. De verwachting is dat de coach met het ontbreken van Nicolai Jørgensen kiest voor twee spitsen voorop en een versterkt middenveld.

„Voor ons is het zaak om het zo compact mogelijk te houden en onze momenten te pakken in de omschakeling”, aldus Van Bronckhorst, van wie het nu wel mag beginnen. „Ik heb deze wedstrijd al een aantal keer gespeeld in mijn hoofd en de spelers zullen ook aanvoelen dat spelen in de Champions League speciaal is. We hebben meerdere duels gewonnen, waarvan niemand had verwacht dat we ze zouden winnen.”