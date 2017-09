Van Bronckhorst laat hoorn op haak

Roy Makaay zat afgelopen weekend voor de Rotterdammers in het Etihad Stadium bij de voetbalshow die het elftal van Pep Guardiola weggaf tegen Liverpool (5-0). Onder meer met de bevindingen van de oud-topspits, is een plan op maat gesmeed voor vanavond. Want Van Bronckhorst neemt zijn petje af voor wat Koeman presteert in de Premier League en in het bijzonder tegen City, maar duidt één wezenlijk verschil.

„Ronald heeft het heel goed gedaan en hem raadplegen had gekund, want mijn relatie met Ronald is heel goed, maar je praat wel over twee verschillende teams”, zegt de coach over het verschil tussen Everton en Feyenoord. „De wedstrijd City-Everton (1-1) hebben we bijvoorbeeld wel gezien en geanalyseerd, net als heel veel andere wedstrijden. Maar Ronald is coach van Everton en ik van Feyenoord. Ik heb een goede staf waarmee ik samenwerk, dus ik heb geen reden gezien voor een belletje.”