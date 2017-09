Raymond van Meenen is ex-scheidsrechter betaald voetbal en sinds drie jaar manager van de Feyenoord Academy. Hij houdt zich – kort gezegd - bezig met alle niet-voetbaltechnische zaken die spelen rondom de 220 jeugdspelers van Feyenoords vermaarde jeugdopleiding. „Van studie en stages, kleding, vervoer en financiën tot persoonlijke ontwikkeling en sociaal maatschappelijke projecten.”

Eén van die projecten is de Feyenoord schoolweek, waarin jeugdspelers basisscholen in Rotterdam en omstreken bezoeken om te vertellen wat het inhoudt om op een topsportacademie te zitten. Ook moeten ze voorlezen, een speciale kidspersconferentie houden plus een rondleiding geven door De Kuip, waar ze het verhaal over de historie van hun club dienen te vertellen.

Foto: TELESPORT

„Hoe onwennig ze zich ook voelen in het begin, het is een mooie manier alvast te wennen aan dat wat hen later te wachten staat als ze hun debuut maken in het eerste”, aldus Van Meenen. Aan de media dus, die voor interviews op hen af komen. Aan de fans, de handtekeningen- en fotojagers, maar ook de verdere buitenwereld die dan ineens van alles wil. „Zodra je het clubtrainingspak draagt, ben je ambassadeur van Feyenoord.”

Feyenoord vindt het heel belangrijk dat jeugdspelers zich al vroeg leren presenteren en zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie. „Voetballers liggen onder een vergrootglas. Zeker als ze voor een topclub spelen zijn het rolmodellen. Dan moeten ze extra hun best doen en op hun gedrag letten. Soms heerst er bij leeftijdsgenoten het beeld van de verwende jeugdspeler die nog niet eens zijn eigen tas draagt of veters strikt. Door op scholen te vertellen wat ze ervoor moeten doen én vooral laten: studeren, gezond eten, structuur in hun leven, niet roken- en drinken en uren trainen; veranderen de spelers dat imago en zijn tegelijkertijd een voorbeeld voor anderen. Ze laten leeftijdsgenoten zien dat je er soms dingen voor moet laten om ergens te komen, een doel moet hebben.”