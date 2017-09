Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Bottas langer bij Formule 1 team Mercedes

43 min geleden ANP

Valtteri Bottas racet ook volgend seizoen voor Mercedes in de Formule 1. De Duitse renstal meldt dat er voor 2018 een overeenkomst is getekend met de Fin, die dit jaar al twee grands prix won en derde staat in het kampioenschap. ,,Ik ben trots en vereerd'', aldus de 28-jarige Bottas.