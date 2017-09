Gunstige WK loting turners

Het team met onder anderen Epke Zonderland en Bart Deurloo komt uit in de vierde en laatste subdivisie. Dat wordt als gunstig beschouwd omdat het grootste deel van de concurrentie dan al een dag eerder een score heeft neergezet en de Nederlanders dus enigszins kunnen inschatten wat nodig is voor een finaleplaats. De vrouwen komen uit in de derde van vijf subdivisies. Zij turnen woensdagmiddag (4 oktober) en moeten dan afwachten wat hun resultaten waard zijn. In de avonduren komen dan pas bijvoorbeeld de turnsters uit de Verenigde Staten en China in actie. Het WK begint op 2 oktober en duurt tot en met 8 oktober.