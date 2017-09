Van Bronckhorst: 'Feyenoord moet ook durven'

"Het is lang geleden dat deze club op dit podium gespeeld heeft", blikt de coach vooruit in gesprek met Ziggo Sport. "Je merkt dat dat voor iedereen iets speciaals is. Je kunt je meten met de echte topclubs, dat is voor ons een enorme uitdaging. Voor veel jongens is het de eerste keer in de Champions League tegen een toptegenstander. Als je op papier kijkt, is de selectie van Manchester City honderden miljoenen waard. Maar wedstrijden worden gelukkig niet op papier gespeeld."

Volg hier LIVE de wedstrijd tussen Feyenoord en Manchester City

Van Bronckhorst kiest tegen de Engelsen voor Michiel Kramer als vervanger van de geblesseerde Nicolai Jørgensen. "Dat was voor mij heel duidelijk. Je kijkt natuurlijk per wedstrijd naar wat je nodig hebt. We moeten het compact houden, maar aan de bal ook durven te voetballen. Met de keuze voor Michiel wil ik de herkenbare patronen erin houden. Ook vandaag wil ik dat we durven, anders kom je niet vooruit."