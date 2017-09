De Turken boekten in Groep G een knappe zege bij FC Porto, mede dankzij een doelpunt van de Nederlander: 1-3.

Foto: Reuters

Anderson Talisca opende in Portugal in de dertiende minuut de score namens Besiktas. Acht minuten later werd het 1-1 door een eigen doelpunt van Dusko Tosic, weer zeven minuten daarna zette Cenk Tosun de Turkse bezoekers opnieuw op voorsprong.

De ploegen waren de gehele wedstrijd aardig aan elkaar gewaagd, maar Besiktas wist na rust de voorsprong vast te houden. In de slotfase werd de marge zelfs nog uitgebreid naar twee. Babel schoof de bal vanuit het strafschopgebied koeltjes in de hoek, achter doelman Iker Casillas: 1-3.