De Bruyne respectvol richting Feyenoord

"Een trainingspartij was het niet", aldus de Belg in gesprek met Ziggo Sport. "We zijn heel sterk gestart. Als je twee, drie doelpunten scoort wordt het heel moeilijk voor hen. We moesten heel geconcentreerd blijven en we hebben dat goed gedaan. We hebben weinig weggegeven aan Feyenoord en konden misschien nog een goal, of twee, meer maken. We hebben het goed gecontroleerd. De vroege voorsprong maakte het veel gemakkelijker, maar uiteindelijk was het toch 90 minuten bikkelen."

Het team van trainer Pep Guardiola won vorig seizoen geen enkele prijs. De Bruyne, woensdag aangever bij de 0-4 van John Stones, denkt dat de selectie daardoor extra gemotiveerd is voor het nieuwe jaar. "We zijn heel goed begonnen aan de voorbereiding, daar hebben we met elkaar veel gesproken. Vorig jaar was er een beetje frustratie, omdat we niks hadden gewonnen. De ploeg is nu misschien wat hongeriger."

Als de Belg zou moeten kiezen, wint hij dit seizoen liever het grootste Europese clubtoernooi dan de Engelse competitie. "De Champions League is nog altijd het mooiste. Maar als we de Premier League kunnen winnen, ga ik dat ook lekker doen", zei hij lachend.