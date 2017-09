Klaassen voelt nog pijn van EL-finale

De Nederlander begint met de Engelsen donderdag tegen Atalanta Bergamo aan een nieuwe Europa League-campagne. "Ik wil er niet over praten", zei hij in aanloop naar dat duel. "Ik hoef ook geen finale te verliezen om hongerig te zijn. Ik voel nog steeds de pijn van die wedstrijd. We willen nu met Everton zo ver mogelijk komen."

De ploeg van manager Ronald Koeman pakte in de eerste vier wedstrijden in de Premier League slechts vier punten. "De resultaten zijn niet goed geweest, maar ik geniet van het leven, de club en mijn ploeggenoten. Ik heb veel vertrouwen in deze selectie en ik weet zeker dat we wedstrijden zullen gaan winnen", aldus Klaassen.