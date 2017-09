Feyenoord-watcher Marcel van der Kraan zag in De Kuip een bevestiging van het toenemende klassenverschil tussen de Europese top en de rest van de Champions League-deelnemers. 'Dit resultaat is niet verrassend, maar andere clubs kijken hier wel naar. Dinsdag verloren Qarabag en Celtic al met 6-0 en 5-0 en daar komt nu die 4-0 van Feyenoord achteraan. Daar moet je je aan de ene kant voor schamen, maar aan de andere kant ben je als Nederlandse club niet meer opgewassen tegen het grote Champions League-geweld. Manchester City-middenvelder Bernardo Silva had in gesprek met TELESPORT ondanks het grote klassenverschil respect voor de Rotterdammers. "In de Champions League bestaan er geen eenvoudige wedstrijden. Maar gelukkig waren we vanavond beter dan Feyenoord en wonnen we met 4-0. Maar ook tegen dit soort ploegen moet je hard werken, want anders kun je zomaar tegen een gelijkspel of nederlaag aan lopen. Feyenoord heeft een goede ploeg. Vanavond waren we beter dan hen en gaven we hen geen ruimte." Lees ook op Telesport.nl: - Feyenoord vernederd door City: 0-4 - El Ahmadi gelaten na afstraffing - Van Bronckhorst hekelt slappe start - Van der Heijden: 'Een harde leerschool' Sofyan Amrabat wil lering trekken uit zijn Champions League-debuut. Drie van de vier tegentreffers incasseerde Feyenoord uit standaardsituaties. "Die vrije trappen werden goed genomen, maar dat mocht eigenlijk niet gebeuren", aldus de middenvelder. "Confronterende avond? Dat is het, ja. Maar hier kun je alleen maar van leren."