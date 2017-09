Belangrijke rol voor Van der Werf bij flexibel Vitesse

"Je hoeft geen gokker te zijn om te weten dat het lastig wordt. Maar ik wil geen pak slaag krijgen en ons publiek wat moois bieden.” De Vitesse-trainer sluit zijn ogen niet voor de ontwikkelingen in het Europese voetbal, waarin clubs uit de toplanden een steeds diepere kloof slaan met de rest van het voetballandschap. Zelfs een Lazio, dat naar verwachting met enkele reserves aantreedt, is nog veruit favoriet.

"Als je kijkt naar de Champions League, dan zie je dat de verschillen groot en heel duidelijk zijn. Dat is de realiteit. Het wordt 3-0, 5-0, 6-0, noem maar op. We moeten beseffen waar we staan. Niet alleen met Vitesse, maar met het hele Nederlandse voetbal.”

In de aanloop naar de Europa League-aftrap heeft Fraser gepuzzeld op aanpassingen in de speelwijze van Vitesse. Een belangrijke rol is weggelegd voor Maikel van der Werff, die als controlerende middenvelder of als derde centrale verdediger zal spelen, afhankelijk van de tactiek waarvoor Fraser kiest.

"We hebben gekozen voor elf spelers met wie we kunnen variëren in de manier waarop we Lazio gaan bespelen. We kunnen 4-3-3 spelen maar ook 4-4-2 en zelfs 5-3-2. Op al die varianten hebben we getraind.”

Opstelling Vitesse: Pasveer; Dabo, Kashia, Miazga, Büttner; Van der Werff, Foor, Bruns; Rashica, Matavz, Linssen.