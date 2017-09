Team Sky lonkt naar Van Baarle

Op dat moment zijn de besprekingen tussen Van Baarle en Team Sky weer opgepakt. Teammanager Dave Brailsford gaf eerder tegen deze krant al aan dat hij gecharmeerd is van de Nederlandse klassiekerspecialist die afgelopen voorjaar vierde werd in de Ronde van Vlaanderen. "Hij is een renner die ieder jaar nog stappen zet”, aldus Brailsford.

Hoewel Vaughters afgelopen weekeinde alsnog een nieuwe geldschieter vond in EF Education First, lijkt het een kwestie van tijd voordat Van Baarle zijn handtekening onder een tweejarige verbintenis bij Team Sky zet.