Feyenoord afgemaakt in Engelse media

"City werd woensdag behoorlijk geholpen door het zwakke verdedigen van Feyenoord", stelt de BBC. "De 1-0 van John Stones belandde in het doel na een komisch onzinnige poging van Tonny Vilhena om de bal van de lijn te halen. De goal van Sergio Aguero kwam voort uit sterk positiespel van City, maar bij het doelpunt van Gabriel Jesus en de tweede van Stones kon iedereen zien dat Feyenoord in verdedigend opzicht simpelweg tekortschoot."

Ook de Nederlandse competitie kreeg een vileine veeg uit de pan. "Feyenoord won in aanloop naar de start van de Champions League alle vier zijn wedstrijden in de Eredivisie, maar kon City geen moment pijn doen. Het ging af met de grootste Europese thuisnederlaag in de geschiedenis van de club. Feyenoord had slechts 28 procent balbezit en kwam tot maar één schot op doel. Het tekende het gebrek aan vernuft bij de gastheren. Dat trainer Giovanni van Bronckhorst in de tweede helft met vier in plaats van drie verdedigers ging spelen heeft ze gered van een nog een grotere nederlaag."

Foto: ANP

De oefenmeester maakte op The Daily Mail juist totaal geen indruk. "De opstelling en tactiek van Van Bronckhorst waren rampzalig en zorgden voor verbazing", concludeerde de krant. "Niet Feyenoord, maar City speelde volgens het principe van het Hollandse Totaalvoetbal. Het baltempo van City zorgde voor blinde paniek en frustratie bij de thuisploeg. Natuurlijk miste Feyenoord met Nicolai Jorgensen zijn beste speler, maar het middenveld faalde jammerlijk. Tonny Vilhena was een toeschouwer, die volledig verdronk."

