De 42-jarige golfer, tegenwoordig ook in functie als bondscoach, noteerde in de eerste ronde op golfbaan The Dutch in Spijk 68 slagen, drie onder par. Hij staat daarmee in het voorlopige klassement op de gedeelde tweede plaats.

Lafeber won het KLM Open in 2003. Het was zijn enige toernooizege op de Europese Tour. Enkele jaren geleden raakte hij zijn speelkaart voor het hoogste profniveau kwijt en is de geboren Eindhovenaar actief op de Challenge Tour.

Lafeber kon goed overweg met de natte en winderige omstandigheden. Hij maakte zes birdies. Daar stond als enige grote misser een double bogey op hole 12 tegenover.