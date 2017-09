City zet eigen speler voor schut na 'panna' Berghuis

Berghuis wist Mendy in het eerste duel in de groepsfase van de Champions League bij een actie langs de zijlijn door zijn benen te spelen. De Franse linksback werd daar na de 0-4 zege in De Kuip op sociale media veelvuldig op gewezen.

"Ik weet niet welke nutmeg (panna, red.) jullie bedoelen", reageerde Mendy op twitter. Het account van Manchester City was vervolgens zo vriendelijk om, met een knipoog, een korte video van het moment online te plaatsen met de opmerking: "Ik denk dat ze deze bedoelen, Ben." De Fransman reageerde gevat: "Sorry, mijn batterij is leeg..."

Mendy kwam deze zomer voor zo'n 60 miljoen euro over van AS Monaco.