Real Madrid wilde Isco al langer binden. De Spanjaard twijfelde echter lang omdat hij in zijn ogen te weinig speeltijd krijgt. Isco is inmiddels niet meer weg te denken uit de basisploeg van de laatste winnaar van de Champions League. Hij scoorde eerder deze maand twee keer voor Spanje in het thuisduel met Italië (3-0) in de WK-kwalificatie.

De Spaanse sportkrant Marca weet te melden dat een club die Isco over wil nemen van Real dat kan doen voor het lieve sommetje van 700 miljoen euro.