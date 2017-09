Het team van bondscoach Li Jiao rekende in de derde en laatste groepswedstrijd in Luxemburg af met Tsjechië (3-0), en eindigde achter Roemenië als tweede. De eerste twee in de poule gaan door voor de strijd om de medailles in de hoogste divisie (Championship).

Li Jie zette Nederland donderdag op voorsprong door Renata Strbikova met 3-0 te verslaan. Het tweede punt kwam op naam van Britt Eerland, die met 3-1 te sterk was voor Hana Matelova. Kim Vermaas bepaalde de eindstand op 3-0 door een overwinning van 3-2 op Iveta Vacenovska.

De tafeltennissters hadden een dag eerder met 3-0 van Roemenië verloren, gevolgd door een zege op Luxemburg (3-1).