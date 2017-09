Volgens de aanklager was er in het duel met SC Heerenveen-verdediger Denzel Dumfries – Lozano kreeg rood van scheidsrechter Kevin Blom – sprake van ernstig gemeen spel. Een wond op het been van Dumfries zou dat ook hebben aangetoond.

67 meter

De verdediger en Heerenveen-aanvoerder Stijn Schaars verklaarden echter dat de tackle van Lozano wel meeviel. PSV pleitte donderdagavond dan ook voor vrijspraak. Volgens PSV-directeur Peter Fossen, tevens jurist, stond Blom op het moment van de tackle op precies 67 meter afstand van het voorval en appelleerde ook de assistent-scheidsrechter niet. Saillant detail: op het wedstrijdformulier stond niet het duel Heerenveen-PSV, maar FC Groningen-PEC Zwolle geschreven.

PSV weet vrijdagochtend meer

De uitspraak van de tuchtcommissie van de KNVB wordt vrijdagochtend verwacht. Lozano en PSV weten dan dus of de aanvaller zondag kan meespelen in de topper tegen Feyenoord.