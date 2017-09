Afgang voor Koeman

In de 27e minuut was het Andrea Masiello die de score opende voor de Italianen. Een paar minuten voor het rustsignaal was het Alejandro Gómez die heerlijk uithaalde. De Argentijn kromde de bal in de kruising en Stekelenburg had het nakijken: 2-0. Even later was het voor de derde keer raak. Andrea Petagna tekende voor de derde Italiaanse treffer.

Na rust vond Atalanta het wel genoeg. Gescoord werd er niet meer. Ook Everton kon geen potten breken. Ook Davy Klaasen die na een uur spelen in het veld kwam voor Wayne Rooney kon daar geen verandering inbrengen.

Het was voor het eerst in 26 jaar dat Atalanta weer actief was in een Europees bekertoernooi. Bij Atalanta hadden Marten de Roon en Hans Hateboer een basisplaats.