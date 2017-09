Bondscoach van de Oranje-vrouwen, Sarina Wiegman, ziet een afgelasting bij de KNVB niet gebeuren. Dat zei Wiegman donderdag na de gewonnen interland tegen België, die achter gesloten deuren werd gespeeld: "Ik had niet verwacht dat het zover zou komen dat die wedstrijd zou worden afgelast. Ik was verbaasd en heel erg teleurgesteld omdat het toch een mooi affiche was in een uitverkocht huis met 9.000 toeschouwers.”

Wiegman vindt het een slecht signaal dat een bond en speelsters het zover laten komen. "Dat door een conflict over premieregelingen een interland niet doorgaat is heel slecht voor de sport, de internationals zelf en voor de bond. Dat wil je niet. Nee, ik zie dat in Nederland met de KNVB niet zo snel gebeuren. Dat zullen best harde en zakelijke gesprekken zijn tussen de spelersraad en de directie van de KNVB, maar ik verwacht daar geen problemen."

"De manier waarop daar wordt gesproken is een betere insteek. Het vrouwenvoetbal wordt groter en er wordt goed gepresteerd, dan is het logisch dat er over premies wordt onderhandeld. Maar dat je het zover laat komen zoals in Denemarken, zie ik hier niet gebeuren. Maar, begrijp me goed, ik bemoei me niet met de zakelijke besprekingen tussen speelsters en de KNVB”, aldus Wiegman.