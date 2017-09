Foto: AFP

De voor 250 miljoen euro versterkte formatie van trainer Vincenzo Montella had in Oostenrijk geen enkele moeite met Austria Wien. De kans op een stunt van de thuisploeg werd binnen een halve helft de vernieling in geschoten:

Binnen twintig minuten was het duel in Wenen beslist. Hakan Calhanoglu schoot de bal kiezelhard in de bovenhoek. De Turks/Duitse voetballer was enorm goed op dreef voor de Italiaanse grootmacht. Calhanoglu verzorgde de assist bij de volgende twee treffers. Die kwamen van de voet van Andre Silva.

Foto: EPA

In de tweede helft zorgde een snelle treffer van Alexandar Borkovic voor weer wat hoop in de Oostenrijkse harten. Die hoop werd snel weer tenietgedaan door Andre Silva. De Portugese spits maakte zijn derde en Milans vierde treffer. Na ruim een uur voetbal vloog een afstandsschot van Suso er ook nog in, en was de vernedering voor Austria compleet.

Andere poulewedstrijd

In de andere groepswedstrijd won het Griekse AEK met 2-1 bij het Kroatische HNK Rijeka.