Saoedi-Arabië zonder Van Marwijk naar WK

De besprekingen over een nieuw contract zijn afgebroken nadat de partijen het niet eens konden worden over een nieuwe verbintenis. Als nieuwe bondscoach is de Argentijn Bauza aangesteld. Bauza was bondscoach van de Verenigde Emiraten.

Bij de bond werden afgelopen week al achtereenvolgens de secretaris-generaal en de supervisor ontslagen, terwijl ook de teammanager op een zijspoor werd gezet. Mensen die nauw samenwerkten met de technische staf en die zonder enig overleg de wacht zijn aangezegd. Verder was er eergisteren de onaangekondigde benoeming van een nieuwe algemeen manager, oud-topvoetballer Majed Abdullah, die bij zijn presentatie meteen aankondigde dat hij voor een ander selectiebeleid zou zorgen.

Wonen in Saoedi-Arabië

Die mededeling overschaduwde de besprekingen over een nieuw contract waar men er niet eens aan toekwam om de over financiële voorwaarden te spreken. Grootste struikelblok was de nieuwe eis van de bond dat de bondscoach tenminste 23 dagen per maand in het land moest wonen en dat er toestemming van de voorzitter nodig was om het land te verlaten. Van Marwijk was dus niet meer in staat was om nog zijn eigen agenda te bepalen. Dit was voor de Nederlander een onoverkomelijke eis.

"Ik was graag naar het WK gegaan, want daarom ben ik twee jaar geleden begonnen aan deze baan. Maar ik laat niemand mij vertellen hoe ik precies mijn werk moet doen’, aldus Van Marwijk, die verbaasd is over de plotselinge ommezwaai.

"Het blijkt dat succes vele vaders heeft. Na het halen van het WK merk ik dat plotseling heel veel mensen zich willen bemoeien met de nationale ploeg en er ook wat te zeggen over willen hebben. Heel jammer dat het zo moet lopen, vooral voor de vaste groep spelers waar we de afgelopen twee jaar uitstekend mee hebben kunnen werken. Die spelers hebben me van alle kanten benaderd om toch te blijven, maar ik heb geen keuze. Iedere coach moet de vrijheid hebben om zijn eigen werkwijze te bepalen."

WK-finale 2010

Saudi-Arabië speelde vier keer eerder op het WK, in 1994, 1998, 2002 en 2006. Van Marwijk kon voor de tweede keer als bondscoach naar het WK gaan. Eerder bereikte hij met Nederland de eindronde van Zuid-Afrika in 2010. Hij beleefde daar grote successen en strandde pas in de finale in het Soccer City van Johannesburg tegen Spanje, 0-1.