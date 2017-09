De Vrij: 'Wij waren iets gelukkiger'

De Italianen kwamen twee keer op achterstand, maar de kwetsbare Arnhemse defensie gaf de treffers veel te makkelijk weg waardoor Lazio toch nog met drie punten naar huis ging.

Coach Simone Inzaghi van Lazio had zijn elftal behoorlijk omgegooid. De Vrij behield zijn basisplaats. "Ik heb er niet om gevraagd, maar we hebben het wel besproken", zei De Vrij tegenover de camera van RTL 7. Hij startte niet helemaal fit aan het duel. "Ik was een beetje grieperig, verkouden en zwakjes. Uiteindelijk heb ik wel de hele wedstrijd uitgespeeld."