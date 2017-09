Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Ongelukkige Van der Werff: 'Ik voel me heel slecht'

Gisteren, 23:50 ANP

Als verdedigende middenvelder speelde Maikel van der Werff tegen Lazio (2-3) zeker geen slechte wedstrijd. Toch was hij de schlemiel van Vitesse in de eerste groepswedstrijd ooit van de Arnhemse club in de Europa League. Zowel bij de eerste Italiaanse treffer (1-1) als het het winnende doelpunt een kwartier voor tijd vervulde Van der Werff een negatieve hoofdrol.