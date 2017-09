De Chileense aanvaller, die eind augustus een transfer naar Manchester City niet door zag gaan, hielp de Londenaren in de eerste wedstrijd van de groepsfase van de Europa League aan de zege tegen 1. FC Köln. Sánchez krulde halverwege de tweede helft, bij een gelijke stand, de bal van buiten het zestienmetergebied fraai in de hoek. In de slotfase scoorde Arsenal nog eens: 3-1.

Halverwege keek Arsenal, dat dit seizoen voor het eerst sinds jaren ontbreekt in de Champions League, tegen een achterstand aan. Jhon Córdoba schoot de bal van hele grote afstand in het lege doel.

Wereldgoal

Kort na rust maakte Sead Kolasinac gelijk, waarna Sanchez, een prachtig gekruld schot, met zijn treffer de Londenaren aan de leiding bracht. Hector Bellerin zorgde in de 82e minuut voor de 3-1.

De wedstrijd begon een uur later dan gepland. Dat had te maken met de drukte. Maar liefst 20.000 fans van Köln waren naar Londen gekomen, terwijl slechts 2900 supporters een kaartje hadden. Arsenal wilde voorkomen dat fans van de Duitse club zonder ticket toch in het stadion konden komen.