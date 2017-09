Als onderdeel van de deal wordt Carlos Sainz door Red Bull, het moederteam van Toro Rosso, uitgeleend aan het fabrieksteam van Renault, dat afscheid neemt Jolyon Palmer.

Het is vooralsnog onduidelijk of Sainz het seizoen bij Toro Rosso afmaakt of dat zijn plaats al in Maleisië wordt overgenomen door Red Bull-junior Pierre Gasly. Palmer zegt bij Renault een waterdicht contract tot het einde van het seizoen te hebben.

Alle partijen stuurden vrijdag - vlak na de eerste vrije training van het Grand Prix-weekeinde in Singapore - vrijwel gelijktijdig persberichten uit over de verschuivingen, die al langere tijd een publiek geheim waren in de Formule 1-paddock.

Maar wat is het verhaal achter alle transfers? Het afgegleden McLaren, dat jarenlang een dominante factor was in de koningsklasse, wilde een nieuwe motorleverancier. Met Honda heeft het team drie seizoenen lang tevergeefs geprobeerd een vruchtbare combinatie te vormen. Het lukte de Japanners echter niet een betrouwbare en snelle krachtbron te leveren.

McLaren en Toro Rosso 'ruilen' van motor. Foto: @F1

Toro Rosso en Red Bull Racing waren op hun beurt niet geheel te spreken over de ontwikkelingen die de Renault-motor de laatste jaren doormaakte. Met het uitlenen van talentvolle Sainz, kon Toro Rosso het nog doorlopende contract 'afkopen' en zich verbinden aan Honda.

De ambitieuze Spanjaard lag afgelopen seizoen geregeld overhoop met de leiding Red Bull, omdat hij ontevreden was dat hij vanuit Toro Rosso niet de kans kreeg om een stap omhoog te maken. Het team van Renault was juist op zoek naar een talentvolle coureur naast Nico Hülkenberg, aangezien Palmer niet aan de verwachtingen voldoet.

Red Bull heeft nog een contract tot en met 2018 met Renault. Strategisch gezien heeft de renstal een meesterzet gedaan door twee fabrikanten onder één dak te brengen. Zo kan de leiding analyseren hoe Honda werkt, om na volgend seizoen eventueel ook een samenwerking aan te gaan met de Japanners. Een streep door de rekening is echter dat Renault Red Bull volgens hardnekkige berichten echter geen keuze wil laten.