Gudde benoemd tot directeur betaald voetbal

Het was niet heel onverwacht dat Gudde een grote kanshebber was. De voordracht van de vertrokken Bert van Oostveen was al bekend. De 62-jarige Gudde, momenteel nog algemeen directeur van Feyenoord is nu formeel benoemd door de raad van commissarissen van de KNVB, waartoe onlangs Jan Smit als voorzitter toetrad.

Gudde zal per 7 november in dienst treden bij de KNVB. ''Dit is een prachtige en eervolle positie bij een geweldige organisatie. De KNVB heeft samen met alle voetbalclubs, scheidsrechters, trainers en spelers de taak om het Nederlandse voetbal verder te brengen en vooral ook meer samen te brengen. Een stevige uitdaging'', verteld Gudde. "Daar draag ik samen met de medewerkers graag aan bij. Ik kijk ernaar uit om in november in Zeist aan de slag te gaan, maar tot eind deze maand ligt mijn volle aandacht bij Feyenoord'', zegt de nieuwe directeur van de bond.